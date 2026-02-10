Международные прокуроры требуют 45 лет тюрьмы для экс-президента Косово Хашима Тачи

Бывшего президента Косово Хашима Тачи могут приговорить к 45 годам лишения свободы. Такого наказания требуют гаагские международные прокуроры по военным преступлениям, заявляя, что Тачи контролировал этнических албанских партизан и совершал военные преступления.

Тачи и троих других бывших командиров Армии освобождения Косово обвиняют в преследовании, убийствах, пытках и похищениях людей во время восстания 1998-99 годов, которое в конечном итоге привело к отделению албанского региона от Сербии.

[Кимберли Уэст, прокурор]:

«Это военные преступления и преступления против человечности. Они носят тяжкий характер. Тяжесть обвинений не уменьшилась с течением времени».

Прокуратура утверждает, что Тачи и другие лидеры АОК вели насильственную кампанию против политических оппонентов, а также против этнических меньшинств сербов и цыган, чтобы получить полный контроль над Косово.

Согласно данным Международного суда в Гааге, в 1998 и 99 годах более 100 политических оппонентов и предполагаемых пособников сербских сил безопасности были убиты, а сотни подверглись пыткам в 50 лагерях для задержанных, которыми управляла Армия освобождения Косово.

57-летний Тачи, который с 2008 по 20-й год занимал посты премьер-министра, министра иностранных дел и президента Косово, отрицает все обвинения.

Адвокаты Тачи ранее утверждали, что тот не обладал реальной властью над Армией освобождения Косово и её военными командирами.

Это мнение поддерживает и Ассоциация ветеранов войны в Косово.

[Газменд Сыла, замглавы Ассоциации ветеранов войны в Косово]:

«Они использовали свидетелей, которые не заслуживали доверия. Они никогда не были на войне, не видели боевых действий и не принимали в них участия, поэтому не могут быть очевидцами. Суд с первого дня своего создания был предвзятым и политически мотивированным».

Трибунал по Косово создали в 2015 году для рассмотрения дел о военных преступлениях. Многие жители Косово считают его предвзятым по отношению к АОК, а генералов армии они рассматривают как героев, освободивших их от репрессивного сербского правления.

