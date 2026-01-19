Лесные пожары в Чили: уже 18 жертв

В Чили сообщают уже о 18 погибших в результате лесных пожаров, которые охватили область Био-Био и..

В Чили сообщают уже о 18 погибших в результате лесных пожаров, которые охватили область Био-Био и провинцию Ньюбле в минувшие выходные. Пламя приближается к городам, включая Консепсьон – административный центр Био-Био.

[Габриэль Борич, президент Чили]:

«На сегодня подтверждено 18 смертей, но, к сожалению, мы уверены, что это число будет расти».

Президент Чили Габриэль Борич также объявил, что координируется с новоизбранным президентом Хосе Антонио Кастом для лучше координации усилий по реагированию на пожары.

Продолжаются операции по тушению пламени с воздуха. Местные жители получают сигналы об эвакуации на свои мобильные телефоны.

[местная жительница]:

«В этом районе мы, честно говоря, привыкли к пожарам. Мы уже видели такое в прошлом и позапрошлом годах. Но каждый год кажется хуже предыдущего. В этот раз иной масштаб, потому что пожар добрался до города».

В последние годы лесные пожары в Чили стали масштабнее из-за засухи и расширения коммерческих плантаций сосны и эвкалипта. Так, пожары 2023 года унесли жизни более 130 человек в регионе Вальпараисо.

