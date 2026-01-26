До 17 возросло число жертв смертоносного оползня в провинции Западная Ява в Индонезии. Пропавшими без вести..

Оползень в Индонезии: уже 17 жертв и более 70 пропавших без вести

До 17 возросло число жертв смертоносного оползня в провинции Западная Ява в Индонезии. Пропавшими без вести до сих пор числятся минимум 73 человека.

Оползень сошёл на деревню Пасир Лангу в субботу. Стихийное бедствие вызвано сильными дождями. Потоками грязи и упавшими деревьями разрушило более 30 домов. Примерно 230 человек, живущих поблизости от зоны бедствия, были эвакуированы во временные убежища.

Спасательно-поисковую операцию пришлось прервать из-за нового небольшого оползня и плохой погоды. В воскресенье поиски возобновили. Спасатели используют тяжёлую технику.

[Бандунга Аде Диан, спасатель]:

«Тяжёлая техника помогает нам в поисках. Убирать надо не только почву, но и части разрушенных домов. Среди обломков мы нашли много фрагментов тел». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Метеорологическая служба предупреждает, что сильные дожди могут продлиться неделю. Сообщения о наводнениях поступают из многих районов провинции. Также наводнения начались в Джакарте, которая находится в ста километрах от пострадавшей деревни.

Стихийное бедствие произошло примерно через два месяца после разрушительных наводнений и оползней на острове Суматра, которые принёс циклон. Тогда погибло около 1200 человек. Стихия также разрушила дома и вынудила эвакуироваться более миллиона жителей.

Короткая ссылка на эту страницу: