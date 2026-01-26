fb pixel
Оползень в Индонезии: уже 17 жертв и более 70 пропавших без вести

До 17 возросло число жертв смертоносного оползня в провинции Западная Ява в Индонезии. Пропавшими без вести..

До 17 возросло число жертв смертоносного оползня в провинции Западная Ява в Индонезии. Пропавшими без вести до сих пор числятся минимум 73 человека.

Оползень сошёл на деревню Пасир Лангу в субботу. Стихийное бедствие вызвано сильными дождями. Потоками грязи и упавшими деревьями разрушило более 30 домов. Примерно 230 человек, живущих поблизости от зоны бедствия, были эвакуированы во временные убежища.

Спасательно-поисковую операцию пришлось прервать из-за нового небольшого оползня и плохой погоды. В воскресенье поиски возобновили. Спасатели используют тяжёлую технику.

[Бандунга Аде Диан, спасатель]:
«Тяжёлая техника помогает нам в поисках. Убирать надо не только почву, но и части разрушенных домов. Среди обломков мы нашли много фрагментов тел».

Метеорологическая служба предупреждает, что сильные дожди могут продлиться неделю. Сообщения о наводнениях поступают из многих районов провинции. Также наводнения начались в Джакарте, которая находится в ста километрах от пострадавшей деревни.

Стихийное бедствие произошло примерно через два месяца после разрушительных наводнений и оползней на острове Суматра, которые принёс циклон. Тогда погибло около 1200 человек. Стихия также разрушила дома и вынудила эвакуироваться более миллиона жителей.

