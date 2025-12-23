На крошечном острове Рождества в Индийском океане, примерно в 350 километрах от Индонезии, находится один из..

На австралийском острове Рождества намерены истребить всех диких кошек

На крошечном острове Рождества в Индийском океане, примерно в 350 километрах от Индонезии, находится один из самых отдалённых заповедников дикой природы Австралии.

Но более ста лет на острове бродит опасный хищник – дикая кошка.

Одна из приоритетных задач рейнджеров – отлов и истребление этих животных, поскольку они уничтожают эндемичные виды.

[Дерек Болл, управляющий национальным парком]:

«По нашим оценкам, за последние три года, если бы мы не занимались отстрелом кошек, они бы съели более 32 000 гигантских гекконов, находящихся под угрозой исчезновения, и более 16 000 летучих лисиц, находящихся на грани вымирания, а также тысячи и тысячи лесных птиц».

Каждую ночь эта команда отправляется на поиски, вооружившись приборами ночного видения и винтовками. Кошек, которых не удаётся отстрелить, отлавливают ловушками. Их установили более 370.

[Дерек Болл, управляющий национальным парком]:

«Кампания по истреблению кошек на острове Рождества – одна из самых амбициозных, когда-либо проводившихся в мире».

Федеральное правительство инвестировало в сокращение популяции около двух с половиной миллионов долларов.

Однако инициатива не обошлась без споров.

Так, малайская община острова Рождества, исповедующая ислам, живёт здесь поколениями. Кошки занимают священное место в их вере.

[местная жительница]:

«В исламе у нашего пророка была кошка. Я думаю, это действительно связывает меня с моей верой и моей религией».

Впрочем, держать домашних кошек на острове никто не запрещает. Правда, все питомцы должны быть зарегистрированы, чипированы и стерилизованы.

При этом власти уверены, что полностью истребят диких кошек на острове в следующем году.

