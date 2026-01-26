Жители Атланты открыли свои дома для животных из приюта во время зимнего шторма

Зимний шторм в Атланте заставил приюты просить помощи у местных жителей. Людей призвали забирать питомцев домой на передержку, чтобы защитить их от переохлаждения.

Жительница округа Фултон Кэлли Франклин приехала в один из приютов, чтобы забрать домой Зика – молодого пса, который восстанавливается после перелома черепа.

[Кэлли Франклин, местная жительница]:

«Здесь так много собак, и они больны или просто испытывают стресс. В пять раз больше шансов найти нового хозяина, если собака сделает перерыв на день. Это поможет персоналу, даст собаке тёплый дом на время шторма, и можно будет немного поднять ей настроение».

Франклин говорит, что собакам с травмами часто бывает сложно выздоравливать в условиях приюта.

[Кэлли Франклин, местная жительница]:

«У него ограниченная подвижность, а это не лучшее место для собаки, когда она восстанавливается после такой серьёзной травмы. Он ещё совсем малыш, поэтому я просто заберу его на выходные, чтобы он отдохнул, расслабился и хорошо выспался, без сотни других собак, лающих вокруг».

Во время шторма все сотрудники были в приюте почти круглосуточно.

[Наоми Лоуренс, сотрудница приюта]:

«Наши основные задачи здесь – уход за животными в приюте, что, очевидно, включает в себя кормление, лечение и уборку. Кроме того, к нам по-прежнему поступают животные из-за погоды, чрезвычайных ситуаций и тому подобного».

При этом сотрудники отмечают, что, когда люди берут животных на передержку, это играет решающую роль в снижении нагрузки на приюты.

[Наоми Лоуренс, сотрудница приюта]:

«Вы приходите, забираете собаку только на выходные, помогаете ей пережить шторм. В итоге вы можете либо вернуть её, либо оставить на передержке подольше, либо, если хотите, оставить её навсегда, можете усыновить».

Работники приюта говорят, что готовы заботиться обо всех животных, но им было бы намного лучше дома.

