Куба распределяет гуманитарную помощь, полученную от Мексики

Куба получила гуманитарную помощь из Мексики. Давняя союзница социалистического государства выполнила своё обещание, данное после того, как Вашингтон пригрозил ввести пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу.

Мексика доставила на карибский остров продукты питания, включая рыбные консервы, рис и амарантовую крупу. Также есть средства гигиены.

Сейчас Министерство торговли Кубы распределяет гумпомощь. Её получат жители провинций Гавана и Маябеке.

[Роса Мария Рисо, сотрудница Министерства торговли Кубы]:

«Мы получаем продукты питания здесь. Их в основном распределяют среди людей, находящихся в уязвимом положении: беременных женщин, пожилых и детей, в том числе тех, у кого проблемы с весом и ростом».

Ранее Вашингтон заблокировал поставки нефти на Кубу из Венесуэлы. Фактически они прекратились в середине декабря. А в январе Белый дом заявил, что Куба представляет «угрозу» для национальной безопасности США. По это причине он пообещал вводить пошлины для стран, которые продолжат снабжать нефтью островное государство.

Правительство Кубы объявило о жёстких мерах, чтобы обеспечить работу жизненно важных служб. Введено ограничение на продажу топлива, закрыты туристические объекты, сокращена рабочая неделя для госслужащих и так далее.

