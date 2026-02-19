Румынию парализовал снегопад

fb pixel
Около 200 000 домов остались без электричества по всей Румынии после сильных снегопадов и дождей. Об этом сообщил министр энергетики. По его словам, в целом затронуто 266 населённых пунктов.

Поваленные деревья парализовали движение по автомобильным и железным дорогам. В нескольких городах закрыли школы.

В Бухаресте намело 40-сантиметровые сугробы. Общественный транспорт ходит, но с большим трудом. Кое-где движение просто остановилось.

[водитель]:
«Не знаю, может быть, это опасно. Движения нет совсем. Всё заблокировано. Нам просто нужно ехать домой, посмотрим завтра».

[водитель]:
«Мы ждём. Стоим уже несколько часов, и никто не обращает внимания».

Сообщают также, что в шести районах Румынии в снегу застряли десять машин скорой помощи, спешивших на вызовы.

