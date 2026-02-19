Жители Букаву говорят, что по прежнему не вернулись к нормальной жизни спустя год после того, как..

Что происходит в городе на востоке ДР Конго спустя год после захвата повстанцами

Жители Букаву говорят, что по прежнему не вернулись к нормальной жизни спустя год после того, как город на востоке ДР Конго захватили повстанцы М23.

Многие отмечают, что сталкиваются с нестабильностью и экономическими трудностями.

[Франсин Басеме, продавец]:

«К нам больше не приходит столько покупателей, как раньше. В прошлом большие партии везли в Бурегу и другие районы. Но сегодня мы продаём только жителям Букаву. Мы больше не видим тех, кто приезжает за покупками из деревень».

Местные жители также говорят о повышении уровня преступности и массовых грабежах, а также призывают возобновить работу банков.

[Мутеба Шаманву, мотоциклист]:

«Мы бы даже хотели иметь тюрьму, потому что царит несправедливость. Нет банков, и мы больше не знаем, как себя вести. Некоторые дети становятся беспризорниками, а другие начинают собирать металлолом».

Повстанцы провели стремительное наступление в начале прошлого года. Букаву – столицу провинции Южный Киву – они захватили в феврале 2025-го.

В декабре они продвинулись на юг, ненадолго захватив город Увира на границе с Бурунди. Но через несколько дней отступили под давлением США, которые в июне выступили посредниками в мирном соглашении между ДР Конго и Руандой.

Сегодня повстанцы контролируют значительные территории в восточных провинциях ДРК. В том числе крупные города на границе с Руандой, такие как Гома и Букaву.

Боевики происходят преимущественно из этнических тутси – народности, которая выступает против властей ДРК. По данным ООН и аналитиков, она получает поддержку от Руанды и борется за влияние в богатом минералами восточном регионе страны.

