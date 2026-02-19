Личный музей: австралиец за 70 лет собрал тысячи безделушек

За этими скромными дверями сарая в австралийском городке Доннибрук скрывается необычная коллекция. Внутри хранятся тысячи безделушек..

За этими скромными дверями сарая в австралийском городке Доннибрук скрывается необычная коллекция. Внутри хранятся тысячи безделушек – часы и будильники, сувениры, связанные с «Титаником» и «Кока-колой», фигурки, брелоки, куклы и даже запчасти от швейных машинок.

Всё это собрал Кевин Грин. Коллекционировать начал ещё в детстве. То, что было простым увлечением, со временем переросло в страсть, которая длится уже более 70 лет.

[Кевин Грин, коллекционер]:

«Меня воспитали так, чтобы я ценил старое».

Коллекция охватывает самые разные темы. И Кевин может вспомнить историю каждого предмета.

[Кевин Грин, коллекционер]:

«Инструменты, книги, радиоприёмники, радиограммофоны, швейные принадлежности – здесь много всего. Иногда я теряю рассудок, думая о чём-то, но, когда оказываюсь здесь, мысли приходят в порядок».

Коллекционер любит отдыхать среди всех этих вещей.

[Кевин Грин, коллекционер]:

«Я прихожу каждый вечер и сижу здесь. Включаю музыкальный автомат, а иногда звоню друзьям».

Кевин редко кому показывает коллекцию, и сейчас впервые демонстрирует её для всех. Для мужчины это больше чем просто безделушки. Это способ вдохновить других людей остановиться на мгновение, вспомнить прошлое и увидеть ценность историй, которые хранят эти вещи.

