Личный музей: австралиец за 70 лет собрал тысячи безделушек

Дата загрузки: 2026-02-19
За этими скромными дверями сарая в австралийском городке Доннибрук скрывается необычная коллекция. Внутри хранятся тысячи безделушек – часы и будильники, сувениры, связанные с «Титаником» и «Кока-колой», фигурки, брелоки, куклы и даже запчасти от швейных машинок.
Всё это собрал Кевин Грин. Коллекционировать начал ещё в детстве. То, что было простым увлечением, со временем переросло в страсть, которая длится уже более 70 лет.
[Кевин Грин, коллекционер]:
«Меня воспитали так, чтобы я ценил старое».
Коллекция охватывает самые разные темы. И Кевин может вспомнить историю каждого предмета.
[Кевин Грин, коллекционер]:
«Инструменты, книги, радиоприёмники, радиограммофоны, швейные принадлежности – здесь много всего. Иногда я теряю рассудок, думая о чём-то, но, когда оказываюсь здесь, мысли приходят в порядок».
Коллекционер любит отдыхать среди всех этих вещей.
[Кевин Грин, коллекционер]:
«Я прихожу каждый вечер и сижу здесь. Включаю музыкальный автомат, а иногда звоню друзьям».
Кевин редко кому показывает коллекцию, и сейчас впервые демонстрирует её для всех. Для мужчины это больше чем просто безделушки. Это способ вдохновить других людей остановиться на мгновение, вспомнить прошлое и увидеть ценность историй, которые хранят эти вещи.
