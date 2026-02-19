Белый дом: Трамп готов защитить реку Потомак после крупного разлива сточных вод

В США продолжается ликвидация последствий крупного разлива сточных вод в реке Потомак после обрушения участка канализационного..
В США продолжается ликвидация последствий крупного разлива сточных вод в реке Потомак после обрушения участка канализационного коллектора. Авария случилась 19 января в округе Монтгомери, штат Мэриленд, затронув Вирджинию и округ Колумбия.
Коллектор представляет собой подземный трубопровод длиной около 86 километров. По нему сточные воды из пригородов Вирджинии и Мэриленда идут на очистные сооружения в Вашингтоне.
Из-за обвала части трубы в реку попали сотни миллионов галлонов неочищенных сточных вод, что делает инцидент одним из крупнейших в истории США.
Губернатор Мэриленда и мэр Вашингтона заявили, что коллектор относится к инфраструктуре, находящейся под федеральным регулированием. Они обвинили администрацию Трампа в бездействии.
Белый дом заявил, что президент поможет в решении экологической катастрофы.
Пресс-секретарь также сказала, что инфраструктура Мэриленда долгое время обслуживалась плохо и должного ремонта не проводили.
[Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома]:
«Под руководством губернатора Мура не произошло никаких улучшений. Он явно показал свою неспособность решить эту проблему, поэтому президент Трамп и федеральное правительство готовы вмешаться».
Коммунальное предприятие DC Water сообщило, что аварийные насосы уже перенаправили поток в обход повреждённого участка, и утечка в реку прекратилась. Однако ремонт может занять несколько недель, а полное восстановление инфраструктуры – до девяти месяцев.
При этом водопроводная система в регионе не пострадала, поскольку основные водозаборы расположены выше по течению.
