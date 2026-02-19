Подтверждена гибель восьмерых лыжников после схода лавины в Калифорнии

По меньшей мере, восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Сьерра-Невада в Калифорнии. Ещё..

По меньшей мере, восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Сьерра-Невада в Калифорнии. Ещё один числится пропавшим без вести. До выживших уже смогли добраться спасатели.

[Шаннан Мун, шериф округа Невада]:

«Им удалось обнаружить шестерых выживших, которые нашли убежище. У них было с собой некоторое снаряжение, чтобы не только согреться, но и чтобы справиться с проблемами со здоровьем. Они уже начали поиски своих товарищей по команде и клиентов, пропавших без вести в лавине. В тот момент, когда они ждали нашего прибытия, им удалось обнаружить троих погибших».

По размерам лавина была равна длине футбольного поля. Она сошла примерно в 16 километрах от озера Тахо на группу лыжников, которые совершали трёхдневный поход с гидом.

В целом на поиски отправили две команды общей численностью в 50 человек.

[Уэйн Ву, шериф округа Плейсер]:

«Этот инцидент особенно сильно затронул нашу организацию и нашу команду, поскольку одна из девяти погибших – супруга одного из членов нашей поисково-спасательной команды Tahoe Nordic».

Местоположение восьмерых погибших лыжников уже определили благодаря активным радиомаякам. Их тела извлекут, когда позволит погода.

В последние дни сильная зимняя буря принесла в высокогорные районы Сьерра-Невады около метра свежего снега. Тем временем, местные власти заявили, что это один из самых смертоносных инцидентов, связанных с лавинами, в истории США.

