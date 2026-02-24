fb pixel
В Непале автобус упал с обрыва: 19 погибших

В Непале попал в аварию пассажирский автобус, в котором ехали в том числе иностранцы. Сообщают о 19 погибших. Опознаны пока только девять. Среди них – 24-летний гражданин Великобритании.

Инцидент произошёл перед рассветом в 80 километрах к западу от Катманду. Автобус следовал из туристического города Покхара в столицу. Он упал с обрыва высотой 200 метров в районе Дхадинг на берег реки Трисули.

Всего в нём ехало 44 человека. 25 получили телесные повреждения. Среди них – гражданин Новой Зеландии и гражданин Китая.

Спасатели прибыли на место почти сразу после инцидента. Пострадавших доставили в больницы в Катманду.

Причины ДТП расследуют.

Непал – преимущественно горная страна, и ДТП здесь происходят часто, учитывая также плохое состояние дорог. Согласно статистике, ежегодно в них гибнут сотни людей.

Так, в 2024 году в ту же реку Трисули упали два автобуса с десятками пассажиров. Оба транспортных средства унесло течением. Остатки одного из них нашли только в этом году, погребённые глубоко в иле.

