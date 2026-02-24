Музыкальные инструменты из конфискованного оружия создал мексиканский художник Педро Рейес. Его необычные творения представили в Мехико..

Музыкальные инструменты из конфискованного оружия показывают на выставке в Мехико

Музыкальные инструменты из конфискованного оружия создал мексиканский художник Педро Рейес. Его необычные творения представили в Мехико на выставке под названием «Разоружение». Причём здесь можно послушать и звучание всех этих инструментов.

Экспонаты сделаны из пистолетов, винтовок и пулемётов, конфискованных у наркоторговцев в Сьюдад-Хуаресе – одном из самых опасных городов мира.

Рейес начал проект в 2012 году. Для создания инструментов использовал 7000 единиц оружия.

[Педро Рейес, художник]:

«Это была целая серия экспериментов по созданию ударных, духовых и струнных инструментов».

Цель выставки – остановить незаконное распространение оружия в Мексике.

[Алехандро Макорро, директор выставочного центра]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«С одной стороны, выставка отражает нынешнюю ситуацию, сложившуюся много лет назад в Мексике. К сожалению, существуют много насилия, которое так или иначе подпитывается оружием. В нашей стране распространяется оружие, которому здесь не место».

Некоторые музыкальные инструменты – механические, а из некоторых извлекать звуки должен музыкант.

[Лаура Ортман, музыкант]:

«Когда берёшь в руки какой-то предмет, например, оружие, конечно, хочешь сделать что-то очень драматичное и мрачное, но в то же время и то, что в конце даёт свет, покой и надежду».

Концерты с использованием этих инструментов прошли уже в 15 залах в пяти городах по всему миру.

Короткая ссылка на эту страницу: