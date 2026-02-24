Школа в Кении меняет подход к обучению детей с дислексией

В этой школе в Кении обучение проходит не так, как в других учебных заведениях. Здесь занимаются..

В этой школе в Кении обучение проходит не так, как в других учебных заведениях. Здесь занимаются дети и подростки с дислексией. То есть у них трудности с овладением навыками чтения и письма.

Учителя подают материал так, чтобы ученики воспринимали его с помощью слуха, зрения и тактильных ощущений. При этом программа такая же, как в обычных школах.

[Дороти Киоко, учительница]:

«Мы используем структурированное обучение грамоте, которое представляет собой систематический способ обучения. Надо продвигаться шаг за шагом, пока ученик не поймёт, чему его учат. Это не лекционный метод, когда учитель стоит перед классом и объясняет материал. Мы используем индивидуальный подход».

Школу основала Филлис Муньи, у которой сын не мог нормально учиться в школе из-за дислексии. По её словам, многие учителя просто не понимают, что это расстройство неврологического характера и нужен правильный подход.

[Филлис Муньи, основательница школы]:

«Если дислексию выявляют на ранней стадии и сразу оказывают помощь, дети улучшают свои навыки, учатся распознавать свои таланты и заканчивают школу».

Некоторые дети не выдерживают давления, которое на них оказывают учителя и родители, и бросают школу. Также отрицательную роль играют насмешки и непонимание сверстников.

[Джейсон Малак Атати, ученик]:

«В школе, где я учился раньше, учителя меня не понимали. Они били меня, потому что я не выполнял задания. Не то чтобы я ленился. Я ничего не понимал из их объяснений, поскольку обучение шло быстро. А в этой школе учителя объясняют долго, пока я не пойму».

Учитель рисования Джеффри Карани ранее закончил эту школу и вернулся сюда преподавать. У него тоже были трудности из-за дислексии.

[Джеффри Карани, учитель рисования]:

«В обычных школах много дискриминации, над детьми сильно издеваются. Представьте, вы сидите в классе, где 50 учеников, и вы единственный отстающий, кто не успевает в учёбе, не читает и не пишет. А в этой школе всё иначе».

Школа работает с 2012 года. Сначала здесь училось всего десять детей. Сейчас их примерно 210. Среди них также школьники с аутизмом.

