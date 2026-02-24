Закон об амнистии в Венесуэле: почти 2200 заключённых получили свободу

Почти 2200 заключённых обрели свободу после того, как на прошлой неделе в Венесуэле вступил в силу..

Почти 2200 заключённых обрели свободу после того, как на прошлой неделе в Венесуэле вступил в силу закон об амнистии. Об этом заявил депутат от правящей партии Хорхе Арреаса.

[Хорхе Арреаса, депутат]:

«В целом в суды поступило более 3000 заявлений, и они продолжают поступать. В некоторых городах, таких как Каракас, где большое население, люди подают документы, обращаются к частным и государственным защитникам, в прокуратуру и к лицам, уполномоченным законом помогать в этом деле».

Между тем правозащитные организации критикуют закон. По их мнению, он не вернёт свободу сотням политических заключённых, поскольку предусматривает амнистию за участие в политических протестах в определенные месяцы с 2002 по 2025 год. При этом в законе не уточняется, какие именно преступления подпадают под амнистию.

К тому же амнистированным не вернут конфискованного имущества. Также с них не снимут ограничение, введённое по политическим причинам, которое запрещает занимать государственные должности. Кроме того, СМИ остаются под санкциями властей.

Тех, кого освободили из тюрем, могут отправить под домашний арест или обязать регулярно являться в полицию или суд в течение определенного периода.

Закон также требует, чтобы люди, проживающие за границей и находящиеся под следствием, лично явились в Венесуэлу для получения амнистии.

Кроме того, закон будет распространяться только на «лиц, прекративших совершение действий, представляющих собой преступления». Это может означать, что многие оппозиционеры, продолжающие свою деятельность из других стран, не будут амнистированы.

Власти Венесуэлы всегда отрицали содержание политических заключённых под стражей и утверждали, что это просто преступники. Но временный президент Дельси Родригес ещё до принятия закона об амнистии освободила сотни людей, которых правозащитные организации классифицируют как политических заключённых.

Эти усилия рассматриваются как часть пакета соглашений, имеющих ключевое значение для нормализации отношений с США после захвата президента Николаса Мадуро в январе.

