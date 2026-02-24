Нью-Йорк в снегу: на Таймс-сквер пусто, авиарейсы отменены

Мощный зимний шторм нарушил движение транспорта по всему Нью-Йорку. В аэропортах почти все авиарейсы отменены, а..

Мощный зимний шторм нарушил движение транспорта по всему Нью-Йорку. В аэропортах почти все авиарейсы отменены, а обычно оживлённые улицы и площади мегаполиса опустели.

Люди расчищают снег с помощью лопат или специальной техники. Автомобили на дороги почти не выезжают. Впрочем, метро не остановилось.

Снегопад также парализовал самый оживлённый перекрёсток города – площадь Таймс-сквер, которая выглядит непривычно пустой.

В Нью-Йорке закрыты все государственные школы. Также отменено дистанционное обучение и факультативы.

[Джонатан Чепмен, житель Нью-Йорка]:

«Это, наверное, худшее, что я видел. Я был здесь во время последнего сильного снегопада. Это было где-то в 2016 году. Но тогда было не так плохо».

[Элизабет Аксель, жительница Нью-Йорка]:

«Словами не описать. Это шторм, который бывает раз в жизни. Потрясающе. Моей собаке он очень нравится. А я просто собираюсь переждать его дома».

В некоторые районы северо-востока США мощная метель принесла более 760 миллиметров снега. Это практически парализовало движение транспорта для миллионов жителей. Сложные погодные условия привели к закрытию дорог, прекращению железнодорожного сообщения и отмене около 7400 рейсов.

Более 600 тысяч домов и предприятий остались без электричества, а официальные лица призвали жителей воздержаться от поездок по дорогам.

Ветер, временами достигавший скорости в 100 километров в час, создавал снежные заносы высотой в метр и больше.

В связи со штормом, по меньшей мере, в семи штатах США объявили чрезвычайное положение.

