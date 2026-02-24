В Новой Зеландии составляют карту загрязнения воздуха

Джоселин Тёрнер и её передвижная лаборатория собирают информацию о выбросах углекислого газа в столице Новой Зеландии..
Дата загрузки: 2026-02-24
Джоселин Тёрнер и её передвижная лаборатория собирают информацию о выбросах углекислого газа в столице Новой Зеландии – Веллингтоне. Её задача – получить наиболее подробные данные, чем когда-либо прежде.
Вместо того чтобы рассчитывать выбросы, измеряя объём импорта и сжигания бензина и дизельного топлива, она и её команда фактически берут пробы воздуха, чтобы это выяснить.
В фургоне находятся приборы, которые могут измерять количество СО2, угарного газа, метана и водяного пара в атмосфере.
[Джоселин Тёрнер, исследовательница]:
«Здесь, в Новой Зеландии, где большая часть нашей электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников и у нас не так много тяжёлой промышленности, мы видим, что наши выбросы в основном связаны с транспортом, транспортом и ещё раз транспортом. Есть и другие источники: некоторые промышленные, коммерческие и жилые помещения, авиация, суда и тому подобное, но в основном это транспорт».
По словам Тёрнер, углекислый газ от сжигания ископаемого топлива в городах составляет 40% общего объёма выбросов углерода в Новой Зеландии.
Пробы атмосферы и другие показания объединяются с данными станций мониторинга качества воздуха. Их обрабатывают с помощью сложных компьютерных моделей, чтобы понять, сколько СО2 поглощают зелёные насаждения.
Информация, которую научная группа собирает, будут использовать для формирования политики городского планирования на местном и центральном уровнях.
Это многомиллионный проект. Он призван информировать общественность, а также поможет лучше понять, как достичь цели нулевых выбросов к 2050 году.
Короткая ссылка на эту страницу: