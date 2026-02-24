Мексиканский наркобарон Эль Менчо погиб после романтического свидания

Сгоревшие автомобили и школьные автобусы можно увидеть на улицах мексиканских городов. Это результат скоординированной атаки наркокартелей..

Сгоревшие автомобили и школьные автобусы можно увидеть на улицах мексиканских городов. Это результат скоординированной атаки наркокартелей после ареста и смерти наркобарона Эль Менчо, настоящее имя которого было Немесио Осегера.

В результате этих атак погибло, по меньшей мере, 25 служащих военной полиции Национальной гвардии Мексики, а также 30 членов картеля и один случайный прохожий. Об этом заявил министр безопасности страны. Кроме того, в семи штатах было арестовано не менее 70 человек.

В десятках городов школы остаются закрытыми, а улицы пусты, пока силы безопасности прочёсывают территорию.

Между тем, власти объявили, что выяснить местоположение Эль Менчо и провести военную операцию удалось благодаря визиту его романтической партнёрши.

Министр обороны рассказал журналистам подробности.

[Рикардо Тревилья, министр обороны Мексики]:

«Благодаря работе военной разведки мы обнаружили доверенное лицо одной из романтических партнёрш Эль Менчо, которое доставило женщину в определённое место в городе Тапальпа штата Халиско. Это доверенное лицо встретилось с Эль Менчо, его партнёршей, и 21 февраля покинуло это место. Так мы и выяснили его местоположение».

Во время рейда Осегера и двое его телохранителей получили ранения. Их отправили на вертолёте в Мехико, однако все трое скончались.

Смерть Эль Менчо спровоцировала насилие по всей Мексике. Члены картелей блокировали дороги и поджигали автомобили в отместку правительству.

Американский турист, отдыхающий на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта, по видеосвязи рассказал, что сначала принял выстрелы за фейерверки.

[Райан Дэвис, американский турист]:

«Весь день бушевали пожары, мы видели их с разных сторон крыши. Некоторые были далеко, некоторые близко. Иногда дым валил прямо в окна. А позже в тот же день появился вертолёт. По обе его стороны были люди с очень большим оружием. Мы просто надеялись, что это хорошие парни, а не плохие».

Президент Клаудия Шейнбаум опровергла участие США в операции по поимке Осегеры – самого разыскиваемого в мире лидера мексиканского наркокартеля. Впрочем, она отметила, что американская разведка предоставила информацию.

Смерть Осегеры нанесла серьёзный удар по картелю «Нового поколения Халиско», который считается крупным поставщиком фентанила в США.

