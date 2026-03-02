Как 200-летние листья чая помогут сохранить чайные сорта

Исследовательница из Бристольского университета решила проанализировать чайные листья, собранные на Шри-Ланке около 200 лет назад. Так..

Исследовательница из Бристольского университета решила проанализировать чайные листья, собранные на Шри-Ланке около 200 лет назад. Так она надеется защитить один из самых потребляемых напитков в мире от меняющейся погоды.

Тамали Кариявасам родом из Шри-Ланки. Она анализирует старинные образцы чая, сохранившиеся в Королевском ботаническом саду Кью, наряду с современными сортами, чтобы понять, какие из них лучше переносят засуху.

[Тамали Кариявасам, исследовательница]:

«Проект, над которым я работаю, исследует влияние изменения климата на чай Camellia sinensis».

Тамали проводит анатомические измерения, сочетая их с биохимическим и генетическим анализом. Это позволяет ей определить эффективность полива в разные периоды времени.

[Тамали Кариявасам, исследовательница]:

«Я пытаюсь создать временной ряд с начала XIX века до сегодняшнего дня и посмотреть, как растение менялось с течением времени».

Производители чая говорят, что сегодня условия на плантациях меняются с каждым годом.

[Захра Афшар, сотрудница Ahmad Tea]:

«Прогнозируемость осадков и температуры очень сильно меняется».

Чай – долгоживущая культура, сильно подверженная погодным потрясениям. Саженцам может потребоваться около двух лет, чтобы адаптироваться, после того как их пересаживают из теплицы в открытый грунт. А это означает, что фермеры могут потерять годы, если молодые растения погибнут или жара и засуха уничтожат зрелые поля.

Нерегулярные осадки также могут разрушать почву и изменять химический состав листьев, влияя на урожайность и вкусовые характеристики чая.

[Захра Афшар, сотрудница Ahmad Tea]:

«Качество страдает, потому что во время сильных дождей почва подвергается эрозии, и, очевидно, солнечное тепло также может повредить почву и сжечь верхние листья».

Исследователи надеются связать генетику сельскохозяйственных культур с тем, как растения реагировали на климат прошлого.

[Каспер Чатер, исследователь]:

«Если мы сможем сопоставить генетику урожая с историческим изменением климата, которое эта культура пережила, мы сможем увидеть, как эти чаи адаптировались к местным условиям».

Их цель – превратить полученные результаты в практическое руководство для производителей, определяя устойчивые к засухе сорта.

Затем этими знаниями поделятся с производителями по всему миру.

