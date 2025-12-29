Австралийский город отмечает 100-летие своего сахарного завода

Этот завод в австралийском городе Талли в сезон сбора урожая работает без остановки. Здесь делают сахар...

Этот завод в австралийском городе Талли в сезон сбора урожая работает без остановки. Здесь делают сахар. Местный тропический климат создаёт идеальные условия для выращивания сахарного тростника. В этом регионе тепло, и часто идут дожди.

Во время сбора урожая грузовики днём и ночью доставляют с окрестных ферм свежесрезанный сахарный тростник. Его нужно переработать прежде, чем содержание сахара начнёт снижаться. Это и определяет ритм работы завода.

В цеху тростник измельчают и получают из него сок. Из жидкости удаляют примеси, затем её концентрируют, а потом отделяют кристаллы сахара. После этого сахар отправляют на другие заводы для дальнейшей обработки.

Сюда часто приходят на экскурсию школьники. Им предлагают попробовать продукцию.

[школьник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Вкус хороший. Хотя не стоит есть слишком много, довольно сладко».

Сахарный завод открылся 100 лет назад. Тогда Талли был ещё небольшим посёлком, окружённым тропическим лесом. Сахар делали вручную. Работа была очень тяжёлой.

[Хелен Кук, писательница]:

«Люди были стойкими. Они и сейчас стойкие. Иммигрантам, приехавшим сюда в поисках лучшей жизни, сначала было очень трудно, но потом они преуспели».

Постепенно предприятие внедряло новые технологии. Сейчас здесь даже производят электроэнергию из волокон сахарного тростника.

[Джон Эдвардс, сотрудник завода]:

«У нас есть возможность вырабатывать 28 мегаватт электроэнергии. Мы постоянно экспортируем её в национальную энергосеть».

Хотя условия труда улучшились и методы производства усовершенствовались, на отрасль влияют и факторы, неподвластные контролю.

Талли – один из самых дождливых городов Австралии. Затянувшиеся ливни могут задержать сбор урожая и нанести урон производству.

Дополнительные трудности приносят условия мирового рынка. Цены на нерафинированный сахар устанавливаются на международном уровне. Это ограничивает возможность местных производителей контролировать свои доходы.

[Джон Эдвардс, сотрудник завода]:

«Мы ценополучатели, а не ценообразователи. Мы зависим от мировых цен на сахар, и нам нужно уметь адаптироваться».

Пока завод успешно подстраивается под все условия и продолжает работать во время каждого сезона урожая. Это поддерживает местные фермы и обеспечивает стабильную занятость.

Короткая ссылка на эту страницу: