Поезд протаранил школьный автобус в Бельгии

Четыре человека погибли в Бельгии в результате столкновения поезда со школьным автобусом. Авария случилась рано утром...
Дата загрузки: 2026-05-27
Авария случилась рано утром. Пассажирский поезд врезался в школьный микроавтобус на железнодорожном переезде в городе Бюггенхаут, в 23 километрах от Брюсселя.
Автобус вёз в школу семерых учеников. Погибшие – двое школьников с особыми потребностями возрастом 12 и 15 лет, 49-летний водитель автобуса и сопровождавшая их 27-летняя женщина.
В поезде ехало около 100 пассажиров. Среди них серьёзно пострадавших нет.
Прокуратура обещает сделать всё возможное для выявления причин трагедии.
[Лиза де Вильде, пресс-секретарь прокуратуры]:
«Расследование обстоятельств и причин происшествия продолжается. Тесты машиниста поезда на алкоголь и наркотики показали отрицательный результат».
В полиции сообщают, что в момент аварии шлагбаумы на переезде были опущены, и как автобус оказался на путях, пока не ясно.
Согласно статистике, это 169-ая железнодорожная авария в Бельгии за последние пять лет. В предыдущих погибло 36 человек.
