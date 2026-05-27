Поезд протаранил школьный автобус в Бельгии

Четыре человека погибли в Бельгии в результате столкновения поезда со школьным автобусом. Авария случилась рано утром...

Авария случилась рано утром. Пассажирский поезд врезался в школьный микроавтобус на железнодорожном переезде в городе Бюггенхаут, в 23 километрах от Брюсселя.

Автобус вёз в школу семерых учеников. Погибшие – двое школьников с особыми потребностями возрастом 12 и 15 лет, 49-летний водитель автобуса и сопровождавшая их 27-летняя женщина.

В поезде ехало около 100 пассажиров. Среди них серьёзно пострадавших нет.

Прокуратура обещает сделать всё возможное для выявления причин трагедии.

[Лиза де Вильде, пресс-секретарь прокуратуры]:

«Расследование обстоятельств и причин происшествия продолжается. Тесты машиниста поезда на алкоголь и наркотики показали отрицательный результат».

В полиции сообщают, что в момент аварии шлагбаумы на переезде были опущены, и как автобус оказался на путях, пока не ясно.

Согласно статистике, это 169-ая железнодорожная авария в Бельгии за последние пять лет. В предыдущих погибло 36 человек.

