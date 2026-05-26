В Конго выявили более 900 случаев подозрения на Эболу

Более 900 предполагаемых случаев заражения Эболой выявили в Демократической Республике Конго. Из них 101 уже подтверждён лабораторно. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку редкого штамма Бундибуги чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эпицентром распространения инфекции остаётся провинция Итури. Там живут почти пять миллионов человек.

Глава ВОЗ заявил, что ситуацию осложняет вооружённое насилие, из-за которого люди вынуждены покидать свои дома, в том числе медицинские и гуманитарные работники. Это серьёзно мешает отслеживать контакты заболевших и выявлять случаи на ранних стадиях.

Случаи заболевания также подтвердили в Уганде. Там речь идёт о людях, приехавших из ДР Конго. Кроме того, одного инфицированного гражданина США, работавшего в ДР Конго, перевезли на лечение в Германию. При этом признаков устойчивой передачи вируса за пределами региона пока не выявлено.

Симптомы Эболы обычно включают высокую температуру, сильную слабость, боль в мышцах и головную боль. Затем могут появиться рвота, диарея и внутренние или внешние кровотечения.

Нынешнюю вспышку вызвал редкий штамм Бундибуги. Для него сейчас нет зарегистрированной вакцины и специфического лечения. Кроме того, этот вариант вируса встречается значительно реже, чем наиболее известный заирский штамм Эболы, против которого уже существуют вакцины.

