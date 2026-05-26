Сотни клоунов устроили праздник в центре Лимы

Сотни клоунов вышли на улицы в центре Лимы, чтобы развеселить народ. Здесь отмечают День перуанского клоуна. Праздник сопровождается красочным шествием, музыкой, танцами и весельем.

[участник праздника]:

«Мы, клоуны, готовы дарить счастье всем, кто в этом нуждается – детям, взрослым и молодёжи. И прежде всего, мы готовы дарить эту радость тем, кто, возможно, переживает трудные времена или какие-то сложности».

Участники праздника призывают людей больше смеяться и меньше думать о политике. А для самих клоунов веселье – это уже образ жизни.

[участница праздника]:

«Я занимаюсь этим почти 14 лет. Для меня это уникальный день, когда я по-настоящему чувствую, что меня понимают, и я сама понимаю себя и расширяю свои горизонты».

Это праздник проводят ежегодно 25 мая в честь Тони Перехиля, которого прозвали «клоуном бедняков». В 80-х годах прошлого века он путешествовал по Лиме с разноцветным шатром и выступал перед местными жителями.

