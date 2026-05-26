Египтяне привыкают к новой монорельсовой дороге

Египтяне уже оценили удобство новой монорельсовой железной дороги. В начале мая официально открылась ветка «Восточный Нил». Её протяжённость – почти 57 километров. На линии 22 станции, 16 уже работают.

Монорельс соединяет Восточный Каир с Новой столицей Египта.

[Тони Джордж, пассажир]:

«Это экономит силы и время, и к тому же такой транспорт энергоэффективнее. Не надо ездить на машине и тратить бензин».

[Ахмед Мусса, пассажир]:

«Монорельс – это шаг вперёд в мире интеллектуального транспорта в целом. Поезд работает на электричестве – нет выбросов, нет поломок. Он также обходится без машиниста. Монорельс сэкономит мне силы и время. Раньше я пользовался общественным транспортом и опаздывал на работу».

На линии курсируют 40 поездов на шинном ходу. Интервал между ними в часы пик – полторы минуты.

[Рами Салах Эльдин, сотрудник компании Alstom]:

«Этот проект служит интересам всего населения – более 25 миллионам египтян, проживающим в Каире. И это очень хороший вид транспорта. Он подойдёт и туристам, поскольку линия проходит через хорошие привлекательные районы города, начиная со Старого Каира и заканчивая Новым Каиром и Новой административной столицей».

На втором этапе построят линию «Западный Нил». Её длина достигнет 45 километров. Предусмотрены 12 станций. По этой ветке будут ходить 30 поездов.

