Число жертв наводнений в китайском Чунцине выросло до девяти

Число погибших в результате масштабных наводнений в Китае продолжает расти. В городе Чунцин на юго-западе страны подтверждена гибель девяти человек. Ещё 11 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадал городской район Юнчуань, где за короткое время сильные осадки вызвали внезапные паводки и сход оползней.

Чунцин – один из крупнейших городов Китая. В некоторых его районах под водой оказались улицы и жилые кварталы. Оползни повредили дороги. Более двух тысяч жителей были эвакуированы.

Непогода затронула не только юго-запад страны. Сильные дожди также прошли в провинциях Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Гуанси и Аньхой в центральной, южной и восточной частях Китая. В некоторых районах затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение и повреждены жилые дома.

В городе Аньцин провинции Аньхой за три часа выпало почти 168 миллиметров осадков. Специалисты предупреждают, что риск новых паводков и оползней сохраняется, поскольку почва во многих районах уже перенасыщена водой.

По данным синоптиков, причиной непогоды стала крупная атмосферная система, которая принесла влажный воздух со стороны Бенгальского залива, Южно-Китайского моря и Тихого океана. Из-за этого зона сильных дождей растянулась более чем на тысячу километров.

Для южных и юго-западных регионов Китая сезон сильных муссонных дождей с мая по август считается обычным явлением, и локальные паводки здесь происходят практически каждый год. Однако нынешние осадки отличаются особой интенсивностью.

