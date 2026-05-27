В Европе – изнуряющая жара: температура бьёт рекорды

Дата загрузки: 2026-05-27
Экстремальная жара пришла в Западную Европу. Виновник изнуряющего зноя – тепловой купол, образованный горячим океанским воздухом. Это метеорологическое явление вызывает рекордные температуры. В некоторых странах 26 мая стало самым жарким днём за всю историю наблюдений.
В Лиссабоне в Португалии столбик термометра поднялся до 32 градусов. В Париже ещё жарче – плюс 33. В стране зарегистрировали уже семь смертей, которые прямо или косвенно связаны с жарой.
Министр здравоохранения Франции призвала людей пить воду, даже если нет жажды, и закрывать жалюзи и ставни, чтобы сохранить прохладу дома.
На улицах люди прячутся от палящего солнца в тени.
[София, туристка из Аргентины]:
«Я стараюсь пить много воды, всегда поддерживаю водный баланс, ищу тень. Такой жары не ожидала. Я приехала первый раз, и мне говорили, что здесь холодно, облачно и дождливо».
Сильная жара также окутала Италию. Особенно пострадали северные и центральные регионы. При этом ожидается ещё большее потепление — до 35 градусов и выше.
В Германии тоже изнывают от жаркой погоды. Во многих городах температура поднялась до 27-28 градусов. Во Франкфурте — до 32.
Великобритания пережила самый жаркий майский день за всю историю наблюдений. В Лондоне днём температура достигла 35 градусов.
В Братиславе в Словакии зафиксировали 30-градусную жару.
По словам синоптиков, облегчения пока ждать не стоит.
