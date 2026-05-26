Трамп сказал, что не торопится заключать сделку с Ираном

Вашингтон, США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не торопится заключать сделку с Ираном. В сообщении на Truth Social он написал, что военно-морская блокада США в Ормузском проливе останется в силе до тех пор, пока не будет подписано официальное соглашение. Он добавил, что обе стороны должны «не торопиться и всё сделать правильно».

Иран на это заявление не ответил. Однако иранские государственные СМИ сообщают, что ключевые спорные моменты в переговорах пока не разрешены, включая доступ Тегерана к замороженным средствам.

Отдельно в воскресенье военный советник Верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран имеет законное право управлять Ормузским проливом.

Ранее Трамп сообщал, что обе стороны в значительной степени договорились о ключевых моментах открытия морского пути, через который проходила пятая часть мировых поставок нефти и газа.

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что работа над соглашением всё ещё продолжается.

[Марко Рубио, госсекретарь США]:

«Как я уже сказал, работа ещё не завершена… Поэтому, на мой взгляд, у нас есть довольно прочная основа для открытия пролива, для начала реальных, значимых, ограниченных по времени переговоров по ядерным вопросам».

Представители администрации Трампа заявляют, что на окончательное согласование условий сделки может уйти до 60 дней.

Между тем, в понедельник цены на нефть упали более чем на 5%. Так, фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже 100 долларов за баррель.

На Азиатских фондовых рынках также наблюдался подъём.

