Экстремальную сырную гонку устроили в Великобритании

Десятки смельчаков забрались на высокий холм в английском графстве Глостершир, чтобы потом сломя голову нестись вниз за головкой сыра. Такие состязания здесь проходят уже сотни лет, хотя в последние годы их пытались запретить из-за высокого риска травм.

Официальное название соревнований – «Куперсхиллская сырная гонка». Участники должны догнать головку сыра, которую пускают вниз по холму. Поскольку поймать сыр почти невозможно, побеждает тот, кто первым пересечёт финишную черту.

Бежать по склону трудно. Его длина – 180 метров, уклон – 27 градусов. Устоять на ногах могут не все, поэтому многие просто хаотично катятся вниз. У финишной черты дежурят игроки в регби и молодые фермеры. Они помогают остановиться тем, кто не может сам.

На этот раз победителем стал Том Копке.

[Том Копке, победитель соревнований]:

«Это было безумие. Думаю, это мой самый контролируемый спуск. Не знаю, как это выглядело, но помню, как увидел перед собой Криса Андерсона (23-кратного победителя). Я подумал: надо ускориться. Затем сосредоточился на спуске».

Первое письменное упоминание о сырной гонке относится к началу XIX века. Но считается, что она зародилась ещё в языческие времена.

