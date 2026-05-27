Австралия теряет сеть дождемеров: вековые наблюдения уходят в прошлое

В Австралии количество пунктов наблюдения за осадками за последние полвека сократилось почти вдвое. В 70-х годах прошлого века их было около восьми с половиной тысяч. Сейчас осталось меньше пяти тысяч.

90-летний бывший фермер Фрэнк Причард каждое утро начинает одинаково: проверяет дождемер и записывает показания. В его домашнем архиве хранятся сотни страниц наблюдений за погодой. Некоторые записи сделаны больше ста лет назад и охватывают несколько поколений его семьи.

Учёные говорят, что снижение числа таких наблюдений не мешает прогнозировать погоду. Но проверять точность прогнозов становится сложнее. А это особенно важно в условиях меняющегося климата.

[Линден Эшкрофт, климатолог Университета Мельбурна]:

«Таких пунктов почти не осталось, и теперь там просто нет людей, которые могли бы проводить эти наблюдения».

По словам специалистов, количество осадков может сильно отличаться даже на небольшом расстоянии.

[Линден Эшкрофт, климатолог Университета Мельбурна]:

«В моём районе может пройти сильный ливень, а у вас в двух кварталах отсюда может не выпасть ничего. Если у нас нет станций, которые фиксируют такую информацию, мы её просто потеряем, что повлияет на точность не только прогнозов погоды, но и климатических прогнозов».

Некоторые фермерские семьи продолжают собирать данные и передавать традицию следующим поколениям. Для них это часть семейной истории.

[Тим Уэбб, фермер]:

«Это помогает сохранять веру и надежду, что такие периоды уже были раньше и будут снова».

Для многих участников программы прекращение наблюдений означало бы конец дела, которым семьи занимались десятилетиями.

