В США арестовали родственницу главы крупнейшего военного бизнеса Кубы

Арест сестры кубинского бизнесмена

США

В США арестовали Адис Ластрес Мореру – сестру исполнительного президента кубинского конгломерата GAESA, который контролируется военными. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По данным американских властей, Мореру лишили статуса постоянного жителя США. Сейчас она находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США, пока продолжается процедура депортации.

Рубио сообщил, что Морера управляла активами в сфере недвижимости и жила во Флориде, одновременно оказывая помощь коммунистическому режиму в Гаване.

Иммиграционная и таможенная полиция США заявила, что её пребывание в стране представляет угрозу для американцев и противоречит интересам внешней политики Вашингтона.

По данным Белого дома, Морера получила статус постоянного жителя США в январе 2023 года.

Кубинские власти редко публично раскрывают подробности работы конгломерата GAESA. В Гаване такую закрытость объясняют необходимостью противостоять американским торговым и финансовым ограничениям.

Ранее в этом месяце администрация США также ввела санкции в отношении самого конгломерата и его исполнительного президента. В Вашингтоне считают, что структура контролирует значительную часть экономики Кубы, включая туризм, розничную торговлю, порты и финансовые операции.

