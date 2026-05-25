В Калифорнии сохраняется угроза химического взрыва: эвакуировано 50 тыс. человек

В Калифорнии сохраняется угроза взрыва резервуара с токсичным веществом. Из зоны бедствия эвакуировали примерно 50 тысяч человек. При этом экстренные службы продолжают круглосуточную операцию на территории предприятия GKN Aerospace.

Несколько дней назад на этом заводе начала резко повышаться температура внутри резервуара с метилметакрилатом – легковоспламеняющимся и токсичным веществом, которое используют при производстве пластика и композитных материалов. Ситуацию осложнило повреждение клапана.

С тех пор пожарные пытались охладить бак, разбрызгивая на него холодную воду. Однако риск взрыва пока сохраняется.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввёл режим чрезвычайной ситуации и запросил федеральную помощь. Спасатели готовят защитные меры на случай утечки химикатов.

Предприятие находится в густонаселённой части округа Ориндж: примерно в 15 километрах от Диснейленда в Анахайме и менее чем в 50 километрах от центра Лос-Анджелеса. В зоне эвакуации оказались сразу несколько городов, включая Гарден-Гроув, Вестминстер, Стэнтон и Анахайм.

[Родриго Гарай, местный житель]:

«Последние 48 часов были просто ужасными. Мы получили сообщение об эвакуации. Я ночевал в машине возле круглосуточного спортзала. Потом через соцсети узнал, насколько всё серьёзно. Я живу примерно в двух кварталах от места утечки. Я оставил дома своих питомцев, потом пришлось обращаться к шерифам, чтобы вернуться за ними».

Спасатели предупреждают, что при разрушении резервуара возможны масштабный пожар, взрыв и выброс метилметакрилата. Это вещество может вызвать поражение дыхательных путей, раздражение кожи и глаз.

На территории предприятия также находится второй резервуар с тем же химикатом. Власти ранее допускали, что, если случится взрыв, пламя может перекинуться и на него.

