НАСА готовит новый телескоп для изучения тёмной материи Вселенной

Изучение тёмной материи Новый телескоп НАСА НАСА завершает сборку нового космического телескопа Nancy Grace Roman, который..
Дата загрузки: 2026-05-25
НАСА завершает сборку нового космического телескопа Nancy Grace Roman, который запустят в космос для изучения устройства Вселенной. Аппарат поможет исследовать тёмную материю и тёмную энергию, которые невидимы человеческому глазу.
Телескоп сможет изучать огромные участки неба. Его поле обзора примерно в сто раз шире, чем у «Хаббла», а скорость сканирования космоса – примерно в тысячу раз выше. Учёные рассчитывают создать детальные трёхмерные карты Вселенной.
[Джейсон Хайлан, руководитель программы]:
«Это позволит нам составить карту Вселенной так, как это никогда раньше не делалось. Это поможет собрать информацию, которая позволит лучше понять тёмную материю и тёмную энергию».
Сейчас аппарат собирают в Центре космических полётов имени Годдарда в штате Мэриленд. Работы идут в одном из самых чистых помещений такого типа в мире. Воздух там полностью обновляется каждые 60-90 секунд, а инженеры используют специальные защитные костюмы, чтобы на зеркала не попадали частицы пыли.
За время работы телескоп должен собрать данные более чем о 20 миллиардах небесных объектов.
[Джейсон Хайлан, руководитель программы]:
«И один из вопросов, которые мы попробуем выяснить, это вопрос о том, уникальна ли наша Солнечная система во Вселенной и существуют ли другие подобные ей Солнечные системы. Это, безусловно, подразумевает вероятность существования жизни».
По данным НАСА, запуск телескопа может состояться уже в сентябре на ракете Falcon Heavy с космодрома имени Кеннеди во Флориде.
