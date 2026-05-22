Смотрители зоопарка в Англии помогают самке трубкозуба вырастить детёныша

Дата загрузки: 2026-05-22
Детёныша трубкозуба растят в Честерском зоопарке в Англии. Он появился на свет в начале апреля. Это первый трубкозуб, родившийся в Великобритании с 2024 года, и всего второй за 90 лет в Честерском зоопарке.
[Софи Тайсон, смотрительница зоопарка]:
«Думаю, для всей команды это большое достижение. Для меня это было очень волнующе, поскольку при рождении предыдущего трубкозуба я не присутствовала».
Маленький трубкозуб нуждается в помощи смотрителей.
[Софи Тайсон, смотрительница зоопарка]:
«Мы заметили, что детёныш набирает вес не так быстро, как мы ожидали, особенно по сравнению с трубкозубами в других зоопарках».
Оказалось, что у мамы не хватает молока, поэтому каждые несколько часов детёныша дополнительно подкармливают.
Пол трубкозуба пока неизвестен, но ему уже дали имя Уомбл. Так его назвали в честь героев популярной в Великобритании детской телепередачи. Маму Уомбла зовут Они.
Трубкозубы, или земляные свиньи, обитают в Африке. Ведут ночной образ жизни. Питаются в основном муравьями и термитами.
В европейских зоопарках содержат 68 трубкозубов, а в зоопарках всего мира – 114.
