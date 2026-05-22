Новая волна насилия на Гаити вынудила десятки тысяч людей покинуть дома

Дата загрузки: 2026-05-22
Около 30 тысяч человек покинули свои дома на Гаити после новой волны насилия. Вооружённые столкновения банд в районе столицы Порт-о-Пренс привели к гибели десятков людей.
Многие семьи размещаются во временных убежищах или у родственников. Всемирная продовольственная программа уже начала доставку продуктов и предметов первой необходимости. За последние дни гуманитарные организации обеспечили пайками несколько тысяч человек.
[Жанвье Мухима, представитель ВПП ООН]:
«Это недавно перемещённые люди, которые только что бежали после последних атак в районе Плен-Кюль-де-Сак, в коммуне Сите-Солей в Порт-о-Пренсе. Они прибыли с пустыми руками и срочно нуждаются в помощи, чтобы выжить».
Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. По данным ООН, число внутренне перемещённых лиц в стране уже превысило 1,4 миллиона человек. Это около 12% населения страны. При этом в районе столицы работают лишь 11% стационарных медицинских учреждений.
Новый всплеск насилия произошёл после завершения миссии под руководством Кении, которая должна была помочь восстановить безопасность в стране. Сейчас обсуждается развёртывание нового международного контингента численностью около 5500 человек. Однако вопрос финансирования и состава сил пока остаётся открытым.
Кризис на Гаити усугубился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. В то время государственные институты ослабли, а вооружённые группировки начали быстро расширять влияние и захватывать новые территории.
Сейчас банды контролируют большую часть столицы Порт-о-Пренс. Они участвуют в борьбе за районы, маршруты поставок наркотиков и источники доходов.
