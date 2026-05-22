Новая волна насилия на Гаити вынудила десятки тысяч людей покинуть дома

Около 30 тысяч человек покинули свои дома на Гаити после новой волны насилия. Вооружённые столкновения банд..

Около 30 тысяч человек покинули свои дома на Гаити после новой волны насилия. Вооружённые столкновения банд в районе столицы Порт-о-Пренс привели к гибели десятков людей.

Многие семьи размещаются во временных убежищах или у родственников. Всемирная продовольственная программа уже начала доставку продуктов и предметов первой необходимости. За последние дни гуманитарные организации обеспечили пайками несколько тысяч человек.

[Жанвье Мухима, представитель ВПП ООН]:

«Это недавно перемещённые люди, которые только что бежали после последних атак в районе Плен-Кюль-де-Сак, в коммуне Сите-Солей в Порт-о-Пренсе. Они прибыли с пустыми руками и срочно нуждаются в помощи, чтобы выжить».

Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. По данным ООН, число внутренне перемещённых лиц в стране уже превысило 1,4 миллиона человек. Это около 12% населения страны. При этом в районе столицы работают лишь 11% стационарных медицинских учреждений.

Новый всплеск насилия произошёл после завершения миссии под руководством Кении, которая должна была помочь восстановить безопасность в стране. Сейчас обсуждается развёртывание нового международного контингента численностью около 5500 человек. Однако вопрос финансирования и состава сил пока остаётся открытым.

Кризис на Гаити усугубился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. В то время государственные институты ослабли, а вооружённые группировки начали быстро расширять влияние и захватывать новые территории.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сейчас банды контролируют большую часть столицы Порт-о-Пренс. Они участвуют в борьбе за районы, маршруты поставок наркотиков и источники доходов.

Короткая ссылка на эту страницу: