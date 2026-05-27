США и Армения подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Церемония, на которой присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, состоялась во вторник в Ереване.

Стороны также подписали рамочное соглашение по критически важным полезным ископаемым. Рубио отметил важность беспрепятственного доступа стран к редкоземельным элементам.

[Марко Рубио, госсекретарь США]:

«Страны, которые смогут это сделать, обретут экономическую независимость и окажутся в центре инноваций XXI века. А те, кто отстанет, – пострадают. Мы сможем работать вместе, чтобы обеспечить обеим нашим странам, обеим нашим экономикам надёжный доступ к этим критически важным полезным ископаемым».

В ходе встречи подписали ещё один договор о сотрудничестве в рамках предлагаемого транзитного коридора протяжённостью 43 километра. Он пройдёт через южную Армению и обеспечит Азербайджану прямой путь к его эксклаву Нахичеванская Автономная Республика, а затем в Турцию – к его ближайшему союзнику.

При этом подписание соглашений состоялось перед парламентскими выборами в Армении, которые намечены на 7 июня. На них партия премьер-министра Николы Пашиняна «Гражданский договор», которая стремится к более тесным связям с Западом, будет противостоять ряду оппозиционных партий, многие из которых пророссийские.

В преддверии краткого визита Рубио Кремль заявил, что Армения может потерять «очень привлекательную» цену, которую она платит за российский газ, если откажется от сближения с Россией.

В Армению Рубио прибыл после встреч в рамках альянса «Четырёхсторонний диалог по безопасности», в который входят Австралия, Индия, США и Япония. Встречи, проходившие в Индии, были направлены на укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Рубио также подписал рамочное соглашение с Индией по редкоземельным элементам.

