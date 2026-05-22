Гренландия обсуждает с США расширение американского военного присутствия

США и Гренландия ведут переговоры о расширении американского военного присутствия на острове. Об этом заявил гренландский..

США и Гренландия ведут переговоры о расширении американского военного присутствия на острове. Об этом заявил гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен на саммите демократии в Копенгагене.

Переговоры начались после заявлений президента Дональда Трампа о необходимости для США установить контроль над островом. После этого Гренландия, Дания и США договорились перевести ситуацию в дипломатическую плоскость и начать прямые переговоры.

[Йенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии]:

«Я не буду говорить, что конкретно мы обсуждаем в рабочей группе. Но с самого начала одним из вопросов было то, что, по их мнению, мы недостаточно делаем в плане национальной безопасности и наблюдения в нашем регионе».

Представители США во время переговоров дали понять, что хотят открыть три новые базы на юге Гренландии. Один из источников сообщил, что Вашингтон также обсуждал возможность предоставить этим объектам статус американской суверенной территории.

Между тем, в столице острова на этой неделе открыли новое более крупное консульство США. К его входу пришли несколько сотен протестующих. Они держали плакаты с надписями «США, остановитесь», а также скандировали «Гренландия принадлежит гренландцам».

При этом сам премьер и ряд других местных политиков отказались участвовать в церемонии открытия.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Гренландия неоднократно заявляла, что готова расширять сотрудничество с США в сфере безопасности и бизнеса, включая добычу полезных ископаемых, однако подчёркивает, что остров не продаётся.

Население Гренландии составляет около 57 тысяч человек. Дональд Трамп говорит, что остров имеет стратегически важное расположение для противодействия России и Китаю в Арктике. Сейчас у США там действует одна военная база. В 1945 году американская инфраструктура включала около 17 объектов.

Короткая ссылка на эту страницу: