Фестиваль счастливых булочек: как гонконгцы покоряли 14-метровую башню

Дата загрузки: 2026-05-27
Ровно в полночь 12 человек отважно бросаются покорять 14-метровую башню. Это главное событие традиционного фестиваля булочек на острове Ченг-Чау рядом с Гонконгом.
На башню взбираются девять мужчин и три женщины. Их задача – как можно быстрее добраться до верха и наполнить сумку булочками. Кто больше наберёт – тот победитель. Жюри также учитывает высоту, на которой собраны булочки.
В этом году «королём и королевой булочек» стали пожарный Джейсон Кхуок Кхамин и спортсменка по ледолазанию Джанет Кхун.
Джейсон побеждает в 11-й раз.
[Джейсон Кхуок Кхамин, победитель]:
«Победа в чемпионате в 11-й раз вызывает особенное чувство. В начале я немного устал и допустил небольшую ошибку, возможно, потому что долго ждал этого соревнования. К счастью, я наверстал упущенное, набрав достаточное количество булочек, чтобы победить».
[Джанет Кхун, победительница]:
«Я очень счастлива, поскольку участвую уже в 11-й раз, и это самый конкурентный год. Предыдущая победительница поднималась прямо рядом со мной, а слева от меня был бывший «король булочек». Все очень волновались. Я хотела быстрее всех подняться на вершину, и мне это удалось, так что я в восторге. Кроме того, это моя третья победа подряд».
Считается, что тот, кто достанет булочку с самого верха башни, принесёт удачу своей семье. Такую булочку называют счастливой.
Праздник зародился в XVIII веке, когда остров пострадал от эпидемии чумы и нашествия пиратов. Местные жители отогнали беду с помощью изображения божества. В знак благодарности ему стали подносить булочки.
