Фестиваль счастливых булочек: как гонконгцы покоряли 14-метровую башню

Ровно в полночь 12 человек отважно бросаются покорять 14-метровую башню. Это главное событие традиционного фестиваля булочек на острове Ченг-Чау рядом с Гонконгом.

На башню взбираются девять мужчин и три женщины. Их задача – как можно быстрее добраться до верха и наполнить сумку булочками. Кто больше наберёт – тот победитель. Жюри также учитывает высоту, на которой собраны булочки.

В этом году «королём и королевой булочек» стали пожарный Джейсон Кхуок Кхамин и спортсменка по ледолазанию Джанет Кхун.

Джейсон побеждает в 11-й раз.

[Джейсон Кхуок Кхамин, победитель]:

«Победа в чемпионате в 11-й раз вызывает особенное чувство. В начале я немного устал и допустил небольшую ошибку, возможно, потому что долго ждал этого соревнования. К счастью, я наверстал упущенное, набрав достаточное количество булочек, чтобы победить». [Джанет Кхун, победительница]:

«Я очень счастлива, поскольку участвую уже в 11-й раз, и это самый конкурентный год. Предыдущая победительница поднималась прямо рядом со мной, а слева от меня был бывший «король булочек». Все очень волновались. Я хотела быстрее всех подняться на вершину, и мне это удалось, так что я в восторге. Кроме того, это моя третья победа подряд».

Считается, что тот, кто достанет булочку с самого верха башни, принесёт удачу своей семье. Такую булочку называют счастливой.

Праздник зародился в XVIII веке, когда остров пострадал от эпидемии чумы и нашествия пиратов. Местные жители отогнали беду с помощью изображения божества. В знак благодарности ему стали подносить булочки.

