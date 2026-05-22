Как детёныш карликового бегемота наслаждается купанием в Берлинском зоопарке

Первую в своей жизни ванну на открытом воздухе принимает детёныш карликового бегемота в Берлинском зоопарке. Смотрители решили, что тёплая солнечная погода – идеальное время для купания.

Детёныш женского пола родился 9 мая у самки по кличке Дебби. Имя новому питомцу зоопарка пока не выбрали.

Маленький бегемот хорошо развивается и стабильно набирает вес. Он весит уже десять килограммов. Это в два раза больше, чем при рождении.

Карликовые бегемоты – редкие животные. По оценкам Международного союза охраны дикой природы, в дикой природе их осталось не более тысячи.

Эти животные обитают в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре. Ведут полуводный образ жизни. Питаются растениями. Живут поодиночке, редко – парами. Так что Дебби будет растить своего детёныша одна.

