Искусство и свет: в Сиднее проходит яркий фестиваль Vivid

Дата загрузки: 2026-05-27
Калейдоскоп ярких красок преобразил знаковые достопримечательности Сиднея. В городе проходит ежегодный фестиваль света Vivid.
На знаменитых парусах Сиднейской оперы уместился целый мир природы с птицами, рыбами и медузами. Его создал французский мультимедийный художник Ян Нгема.
А на стенах этого музея сменяют друг друга вода, огонь и цветы. Таким видит мир новозеландско-австралийская художница Анджела Тиатиа. Её работа называется «Вайола».
Испанский дизайнер Хавьер Риера создал живую картину из геометрических узоров под названием «Край бесконечности».
[гостья фестиваля]:
«Удивительно. В этом году много новых световых инсталляций, это просто здорово».
[гостья фестиваля]:
«Мне кажется, в этом году инсталляций стало больше. В прошлый раз было не так ярко. Вокруг стало намного больше света и движения».
Световые инсталляции и лазерные шоу можно увидеть после шести вечера. Во время фестиваля также проходят музыкальные концерты и другие мероприятия. Праздник продлится до 13 июня.
