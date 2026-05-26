Искусство и свет: в Сиднее проходит яркий фестиваль Vivid

Калейдоскоп ярких красок преобразил знаковые достопримечательности Сиднея. В городе проходит ежегодный фестиваль света Vivid.

На знаменитых парусах Сиднейской оперы уместился целый мир природы с птицами, рыбами и медузами. Его создал французский мультимедийный художник Ян Нгема.

А на стенах этого музея сменяют друг друга вода, огонь и цветы. Таким видит мир новозеландско-австралийская художница Анджела Тиатиа. Её работа называется «Вайола».

Испанский дизайнер Хавьер Риера создал живую картину из геометрических узоров под названием «Край бесконечности».

[гостья фестиваля]:

«Удивительно. В этом году много новых световых инсталляций, это просто здорово».

[гостья фестиваля]:

«Мне кажется, в этом году инсталляций стало больше. В прошлый раз было не так ярко. Вокруг стало намного больше света и движения».