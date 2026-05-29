Азиатские женщины открыли театр теней и дают спектакли в Малайзии

Театр теней расположился под открытым небом в центре Куала-Лумпура в Малайзии. Спектакль подготовила труппа, состоящая из женщин из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Мьянмы и Филиппин.

Они объединились, чтобы сохранить традиции народного театрального искусства, известного как ваянг. Это жанр включает в себя разные виды, на которые повлияли обычаи коренных народов.

Женщины-кукловоды ставят спектакли по сказкам, которые слышали от мам и бабушек.

[Илля Суманто, кукловод]:

«Мы должны с чего-то начать, и один из способов это сделать — поделиться всеми своими знаниями о традиции, которую хотим сохранить».

Постановка сопровождается фольклорными мелодиями, которые исполняются на современных инструментах.

[Виктория Ям, музыкальный продюсер]:

«Современное звучание традиционной музыки задумано не для привлечения молодёжи, а скорее для того, чтобы по-настоящему понять, откуда мои корни, почему эти звуки так важны и почему так важно их сохранять».

Кукловоды также проводят мастер-классы и учат детей делать куклы для театра теней из переработанных материалов.

Театральное искусство ваянг в 2003 году вошло в список культурного наследия ЮНЕСКО.

