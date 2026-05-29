Азиатские женщины открыли театр теней и дают спектакли в Малайзии

Дата загрузки: 2026-05-29
Театр теней расположился под открытым небом в центре Куала-Лумпура в Малайзии. Спектакль подготовила труппа, состоящая из женщин из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Мьянмы и Филиппин.
Они объединились, чтобы сохранить традиции народного театрального искусства, известного как ваянг. Это жанр включает в себя разные виды, на которые повлияли обычаи коренных народов.
Женщины-кукловоды ставят спектакли по сказкам, которые слышали от мам и бабушек.
[Илля Суманто, кукловод]:
«Мы должны с чего-то начать, и один из способов это сделать — поделиться всеми своими знаниями о традиции, которую хотим сохранить».
Постановка сопровождается фольклорными мелодиями, которые исполняются на современных инструментах.
[Виктория Ям, музыкальный продюсер]:
«Современное звучание традиционной музыки задумано не для привлечения молодёжи, а скорее для того, чтобы по-настоящему понять, откуда мои корни, почему эти звуки так важны и почему так важно их сохранять».
Кукловоды также проводят мастер-классы и учат детей делать куклы для театра теней из переработанных материалов.
Театральное искусство ваянг в 2003 году вошло в список культурного наследия ЮНЕСКО.
