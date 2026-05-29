В Австрии вынесли приговор по делу о подготовке атаки на концерт Тейлор Свифт

Австрийский суд вынес приговор 21-летнему австрийцу северомакедонского происхождения, который готовил исламистскую атаку на концерт американской певицы Тейлор Свифт в Вене летом 2024 года. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с терроризмом.

Его задержали 7 августа 2024 года за день до первого из трёх запланированных концертов певицы в австрийской столице. После ареста все выступления отменили. Тогда тысячи поклонников собрались на улицах Вены, чтобы петь песни Свифт.

Следствие установило, что обвиняемый пытался купить оружие, включая автомат и гранату, а также изготовил небольшое количество взрывчатки по инструкции из видео группировки «Исламское государство», запрещённой в России и других странах. На суде он признал вину и заявил, что сожалеет о своих действиях.

По данным прокуратуры, мужчина также обсуждал атаки на Ближнем Востоке вместе с двумя знакомыми. Одного из них задержали в Саудовской Аравии после нападения на сотрудника службы безопасности в Мекке.

Второй обвиняемый по делу получил 12 лет тюрьмы. Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения.

Стоит отметить, что концерты Тейлор Свифт в Вене пока так и не состоялись.

