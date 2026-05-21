В Индонезии готовят к дебюту первого детёныша большой панды, родившегося в стране

Первый детёныш большой панды, родившийся в Индонезии, готовится впервые выйти к посетителям парка. Перед публичным дебютом ветеринары провели обследование и подтвердили, что малыш развивается нормально.

Самцу по имени Сатрио Виратама, которого называют Рио, почти шесть месяцев. Он весит около 10 килограммов. Он ходит, забирается на мать и начал есть побеги бамбука. Специалисты отмечают, что некоторые этапы развития у него проходят быстрее средних показателей, в том числе рост зубов.

Рио родился 27 ноября после искусственного оплодотворения. Его родители – панды Ху Чунь и Цай Тао – живут в Индонезии с 2017 года в рамках совместной с Китаем десятилетней программы по сохранению вида.

[Бонгот Хуасо Мулиа, ветеринар]:

«Важно отметить, что как только у Рио активизируются все органы чувств, он сможет понимать окружающую среду, оценивать ситуацию, адаптироваться к большему количеству людей и воспринимать шум определённого уровня. Мы будем постепенно его тренировать».

Рождение детёнышей большой панды считается редким событием. В дикой природе осталось меньше 1900 животных, а разведение этого вида в неволе остаётся сложной задачей.

[Асвин Сумампау, директор Индонезийского сафари-парка]:

«Это момент, которого мы все ждали, небольшая победа для нас, потому что нам удалось добиться размножения вида, который крайне трудно разводить. Только представьте: за последние два года ни в одном центре сохранения животных вне естественной среды обитания не рождались панды».

Рио уже привлёк большое внимание в социальных сетях. А в парке рассчитывают, что появление детёныша поможет исследованиям по разведению и даст новые данные о генетике больших панд.

