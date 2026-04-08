В Боснии глухой художник открыл галерею и кафе

Дата загрузки: 2026-04-08
Это арт-кафе художника Александара Бошняка, у которого с детства нарушен слух. Заведение он открыл в городе Баня-Лука на северо-западе Боснии и Герцеговины. Назвал «Галереей Александара».
Живопись стала для него способом самовыражения. Он изучал искусство в университете в Баня-Луке. Но после окончания учёбы на годы оставил творчество и работал в офисе.
Говорит, что спустя 14 лет стабильной, но не вдохновляющей жизни, он вернулся к акварели и снова начал писать картины.
После этого он обратился в местную неправительственную организацию, которая поддерживает проекты самозанятости, и предложил открыть небольшую частную галерею.
Позже идея изменилась: пространство стало совмещать выставку и кафе. По замыслу автора, это должно удерживать посетителей дольше и дать им возможность глубже погрузиться в атмосферу искусства.
[Александар Бошняк, владелец арт-кафе]:
«Как художник я знаю своих коллег и знаю, как работают галереи. В среднем человек проводит от трёх до пяти минут в небольшой галерее, потому что этого времени достаточно, чтобы посмотреть на работы. Я решил добавить качественный кофе, чтобы люди оставались дольше».
В кафе также предоставляют услуги по оформлению картин в рамы. Александар говорит, что решил этим заняться, поскольку сам при подготовке выставки столкнулся с высокой стоимостью рам.
[Александар Бошняк, владелец арт-кафе]:
«Я столкнулся с проблемой, когда нужно было оформить около 200 моих работ. Когда я начал подсчитывать стоимость, оказалось, что одна рамка стоит 50 евро».
В галерее работают сотрудники с нарушением слуха. Посетители могут оформить заказ письменно или с помощью жестов.
Владельц планирует развивать проект. Он уже начал продавать художественные работы и предоставляет пространство другим художникам для выставок, которые обновляются каждые две недели. Также он планирует проводить художественные мастер-классы для детей и взрослых.
Короткая ссылка на эту страницу: