В Боснии глухой художник открыл галерею и кафе

Это арт-кафе художника Александара Бошняка, у которого с детства нарушен слух. Заведение он открыл в городе..

Это арт-кафе художника Александара Бошняка, у которого с детства нарушен слух. Заведение он открыл в городе Баня-Лука на северо-западе Боснии и Герцеговины. Назвал «Галереей Александара».

Живопись стала для него способом самовыражения. Он изучал искусство в университете в Баня-Луке. Но после окончания учёбы на годы оставил творчество и работал в офисе.

Говорит, что спустя 14 лет стабильной, но не вдохновляющей жизни, он вернулся к акварели и снова начал писать картины.

После этого он обратился в местную неправительственную организацию, которая поддерживает проекты самозанятости, и предложил открыть небольшую частную галерею.

Позже идея изменилась: пространство стало совмещать выставку и кафе. По замыслу автора, это должно удерживать посетителей дольше и дать им возможность глубже погрузиться в атмосферу искусства.

[Александар Бошняк, владелец арт-кафе]:

«Как художник я знаю своих коллег и знаю, как работают галереи. В среднем человек проводит от трёх до пяти минут в небольшой галерее, потому что этого времени достаточно, чтобы посмотреть на работы. Я решил добавить качественный кофе, чтобы люди оставались дольше».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В кафе также предоставляют услуги по оформлению картин в рамы. Александар говорит, что решил этим заняться, поскольку сам при подготовке выставки столкнулся с высокой стоимостью рам.

[Александар Бошняк, владелец арт-кафе]:

«Я столкнулся с проблемой, когда нужно было оформить около 200 моих работ. Когда я начал подсчитывать стоимость, оказалось, что одна рамка стоит 50 евро».

В галерее работают сотрудники с нарушением слуха. Посетители могут оформить заказ письменно или с помощью жестов.

Владельц планирует развивать проект. Он уже начал продавать художественные работы и предоставляет пространство другим художникам для выставок, которые обновляются каждые две недели. Также он планирует проводить художественные мастер-классы для детей и взрослых.

Короткая ссылка на эту страницу: