Легенды о Клеопатре оживают на новой иммерсивной выставке в Лондоне

Она правила Египтом два десятилетия, заключала союзы с самыми могущественными людьми римского мира и на протяжении уже 2000 лет очаровывает историков, художников и писателей.

Теперь Клеопатра – последняя царица Египта – стала героиней новой масштабной иммерсивной выставки в Лондоне. Здесь оживает мир, который окружал правительницу Эллинистического Египта.

В девяти интерактивных залах, занимающих площадь в 3000 квадратных метров, можно увидеть исторические артефакты, а также с помощью виртуальной реальности побывать в древнем мире.

[Начо Арес, историк и куратор выставки]:

«Вы можете прогуляться в VR-очках и совершить удивительное путешествие во дворец Клеопатры в Александрии».

Александрия – один из величайших мегаполисов древнего мира – занимает центральное место на этой выставке. Судьба Клеопатры была неразрывно связана с этим городом. Его основал Александр Македонский в 331 году до нашей эры. Город был резиденцией династии Птолемеев, из которой происходила царица Египта.

Много информации о Клеопатре содержится в римских исторических текстах.

[Крис Нонтон, египтолог]:

«Есть археологические и письменные свидетельства того времени, включая египетские и греческие тексты, которые дополняют эти источники. Поэтому нет никаких сомнений в том, что Клеопатра была подлинной исторической личностью».

Выставка рассказывает о детстве Клеопатры, о том, как она взошла на трон и как удерживала власть.

Её третьим супругом был римский полководец Марк Антоний. Жизнь обоих закончилась, когда Октавиан Август взял Александрию. Они покончили жизнь самоубийством.

Гробниц Марка Антония и Клеопатры пока не нашли.

[Крис Нонтон, египтолог]:

«Скорее всего, гробницы Клеопатры, остальных Птолемеев, а также Александра Македонского находились достаточно близко друг к другу. Поэтому вероятность того, что они могли быть одновременно разрушены, если не войной, то стихийным бедствием, таким как цунами, очень высока».

Выставку, посвящённую Клеопатре, уже проводили в Мадриде. Её посетили более 200 000 человек. После Великобритании экспозицию увидят ещё в шести странах.

