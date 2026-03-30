Легенды о Клеопатре оживают на новой иммерсивной выставке в Лондоне

Она правила Египтом два десятилетия, заключала союзы с самыми могущественными людьми римского мира и на протяжении..
Она правила Египтом два десятилетия, заключала союзы с самыми могущественными людьми римского мира и на протяжении уже 2000 лет очаровывает историков, художников и писателей.
Теперь Клеопатра – последняя царица Египта – стала героиней новой масштабной иммерсивной выставки в Лондоне. Здесь оживает мир, который окружал правительницу Эллинистического Египта.
В девяти интерактивных залах, занимающих площадь в 3000 квадратных метров, можно увидеть исторические артефакты, а также с помощью виртуальной реальности побывать в древнем мире.
[Начо Арес, историк и куратор выставки]:
«Вы можете прогуляться в VR-очках и совершить удивительное путешествие во дворец Клеопатры в Александрии».
Александрия – один из величайших мегаполисов древнего мира – занимает центральное место на этой выставке. Судьба Клеопатры была неразрывно связана с этим городом. Его основал Александр Македонский в 331 году до нашей эры. Город был резиденцией династии Птолемеев, из которой происходила царица Египта.
Много информации о Клеопатре содержится в римских исторических текстах.
[Крис Нонтон, египтолог]:
«Есть археологические и письменные свидетельства того времени, включая египетские и греческие тексты, которые дополняют эти источники. Поэтому нет никаких сомнений в том, что Клеопатра была подлинной исторической личностью».
Выставка рассказывает о детстве Клеопатры, о том, как она взошла на трон и как удерживала власть.
Её третьим супругом был римский полководец Марк Антоний. Жизнь обоих закончилась, когда Октавиан Август взял Александрию. Они покончили жизнь самоубийством.
Гробниц Марка Антония и Клеопатры пока не нашли.
[Крис Нонтон, египтолог]:
«Скорее всего, гробницы Клеопатры, остальных Птолемеев, а также Александра Македонского находились достаточно близко друг к другу. Поэтому вероятность того, что они могли быть одновременно разрушены, если не войной, то стихийным бедствием, таким как цунами, очень высока».
Выставку, посвящённую Клеопатре, уже проводили в Мадриде. Её посетили более 200 000 человек. После Великобритании экспозицию увидят ещё в шести странах.
