Как жительница Ирака спасла коллекцию семейной истории и открыла музей

Ирак

В городе Хамдания на севере Ирака работает частный музей «Аль-Аслаф», посвящённый культурному и религиозному наследию страны. Его открыли в 2020 году. В коллекции собраны старинные предметы быта, фотографии, одежда и христианские артефакты.

Хамдания считается одним из главных христианских городов Ирака. За последние десятилетия христианское население страны резко сократилось из-за нападений и преследований со стороны исламистских боевиков.

Создательница музея Гада Фасих начала собирать коллекцию ещё подростком. Интерес появился во время поездок к родственникам, где она впервые увидела старинные вещи, которые использовались в повседневной жизни.

[Гада Фасих, основательница музея «Аль-Аслаф»]:

«Когда я приезжала к деду (в Хамданию) навестить бабушку, я видела у неё очень красивые и старинные вещи. Например, контейнер для сурьмы, флакончик для духов и шкатулки для хранения украшений».

Посетители говорят, что музей помогает узнать больше об истории и традициях местных христианских общин.

[Анвар Кабиль аль-Джухайши, посетитель музея]:

«Я решил специально приехать в Хамданию, чтобы увидеть старинное христианское наследие и узнать о нём больше. Здесь нам рассказали много нового о христианах, их традиционной одежде, которую они носили в прошлом».

Для самой Фасих многие экспонаты связаны и с личной историей. Некоторые вещи напоминают ей о событиях, когда её семье пришлось покинуть дом.

[Гада Фасих, основательница музея «Аль-Аслаф»]:

«Когда мы вернулись в Хамданию, этот фрагмент остался, и каждый раз, когда я вижу его, он напоминает мне о том, как мои дети были вынуждены покинуть дом. Каждый раз, когда я вижу его, мне тяжело».

Сейчас в музее продолжают собирать и сохранять предметы, которые, по словам его создательницы, должны остаться частью памяти будущих поколений.

