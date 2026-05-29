fb pixel
Телеканал NTD

Пожар в школе-интернате в Кении: погибли 16 школьниц

Пожар в школе-интернате в Кении: погибли 16 школьниц

Трагедия в школе-интернате для девушек в кенийском городе Накуру. Здесь в результате пожара погибли как минимум..

Дата загрузки: 2026-05-29

Пожар в школе-интернате в Кении: погибли 16 школьниц

Трагедия в школе-интернате для девушек в кенийском городе Накуру. Здесь в результате пожара погибли как минимум 16 школьниц. Ещё 79 пострадали.

В этой школе учатся девушки возрастом от 15 до 18 лет.

На территории интерната собрались убитые горем родители, требуя информации о своих детях. Им оказывают психологическую помощь сотрудники Кенийского Красного Креста и службы безопасности.

Пожар вспыхнул после полуночи и длился более двух часов.

Некоторые школьницы, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон. Семерых девушек госпитализировали.

[Бонифас Мутисо, врач больницы Святого Иосифа]:
«Мы приняли этих школьниц в 3 часа ночи, и большинство из них получили травмы в результате прыжков с высоты. Есть случаи переломов таза. Также есть школьницы с подозрением на травму позвоночника, и их уже доставили вертолётом в Найроби для МРТ и специализированной помощи».

Что стало причиной пожара, пока не сообщают.

Министр внутренних дел Кении призвал общественность воздержаться от спекуляций. При этом некоторые выжившие рассказали, что одна из школьниц подожгла матрас.

Пожары в кенийских школах – явление не новое. Так, в 2024 году произошло более 100 подобных инцидентов. Многие были связаны с протестами учащихся против дисциплины и условий обучения.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...