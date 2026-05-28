fb pixel
Телеканал NTD

В Китае можно вызвать робота-домработника для уборки в квартире

В Китае можно вызвать робота-домработника для уборки в квартире

Это интеллектуальный робот-домработник. Такого помощника можно через приложение вызвать на дом в Пекине. Робот поставит на..

Дата загрузки: 2026-05-28

В Китае можно вызвать робота-домработника для уборки в квартире

Это интеллектуальный робот-домработник. Такого помощника можно через приложение вызвать на дом в Пекине. Робот поставит на место обувь, аккуратно сложит разбросанную одежду, соберёт игрушки с пола и уберёт мусор в ведро.

Ян Нин первый раз вызвала помощника по дому.

[Ян Нин, жительница Пекина]:
«Увидев, как он расставляет обувь у двери, я подумала, что у него, наверное, есть мозги. Удивительно, что он знает, как поставить обувь на свободное место. Это превзошло все мои ожидания».

Скорость точно не относится к сильным сторонам этого робота, но поставленных целей он рано или поздно достигает.

[Ян Нин, жительница Пекина]:
«Было бы удобнее, если бы он стал компактнее и маневреннее. Сейчас он слишком большой. Его трудно перемещать в маленькой квартире. И он эффективнее выполнял бы такие задачи, как складывание одежды, если бы механические манипуляторы были более гибкими».

Между тем разработчики говорят, что робот-домработник способен обучаться непрерывно, основываясь на полученном опыте.

[Ху Бовэнь, сотрудник компании X Square Robot]:
«Каждая квартира уникальна, независимо от города. Также везде разное качество интернет-соединения.<…> Столкнувшись с чем-то новым, робот может долго обдумывать свои действия, прежде чем что-либо предпринять».

Инженеры говорят, что робот пока находится на стадии разработки. Но его уже тестируют в Шэньчжэне и Пекине. Скоро сервис появится и в других городах.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...