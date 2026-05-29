Злоумышленник ранил ножом трёх человек в Швейцарии

Злоумышленник ранил ножом трёх человек на железнодорожном вокзале в швейцарском городе Винтертур недалеко от Цюриха. Один мужчина серьёзно пострадал. Нападение произошло примерно в половину девятого утра в четверг.

Очевидцы рассказали, как увидели мужчину с ножом, бежавшего мимо людей с криком «Аллаху Акбар». Это вызвало панику. Кто-то позвонил в полицию и сообщил об одном раненом.

[Мариус Вайерманн, начальник полиции кантона Цюрих]:

«Сотрудники полиции Винтертура быстро прибыли на место, развернув на железнодорожной станции две оперативные группы. Они обнаружили ранеными не одного, а трёх человек, после чего полиция кантона Цюрих направила к вокзалу подкрепление. В 8:33 – через пять минут после вызова – преступника задержали».

Подозреваемый оказался молодым мужчиной с двойным гражданством — Швейцарии и Турции. Полиция охарактеризовала нападение как теракт. Злоумышленника ранее уже привлекали к ответственности. В 2015 году он распространял пропаганду «Исламского государства» – террористической группировки, запрещённой в России и других странах.

За несколько дней до нападения подозреваемый явился в полицейский участок и сделал бессвязные заявления. После этого его поместили в психиатрическую клинику. Накануне атаки врачи его отпустили, сказав, что он не представляет угрозы для общества.

Сейчас полиция выясняет мотивы нападавшего и расследует остальные обстоятельства происшествия.

