Булавки вместо швейной машины: дизайнер из Нигерии создает платья за 45 минут

26-летний стилист Прешес Мбону из столицы Нигерии Абуджи создаёт наряды без единого шва. Он формирует платье прямо на клиенте, используя только ткань, булавки и ручную драпировку.

Такой подход напоминает традиционные африканские техники, когда ткань складывают и закрепляют вокруг тела, создавая готовый образ. Но для Мбону это не художественный эксперимент, а решение практической проблемы.

До этого он работал визажистом и часто сталкивался с тем, что клиенты отменяли съёмки из-за задержек у портных.

[Прешес Мбону, стилист-драпировщик]:

«Я понимал, что мне нужен дополнительный заработок. Клиенты постоянно говорили: «Портной подвёл меня, я не смогу быть на съёмке, не смогу забронировать фотосессию». Это подтолкнуло меня искать что-то новое. Я помолился, и мне приснилась драпировка. Я пришёл в студию и попробовал. С тех пор я продолжаю этим заниматься, и людям это нравится».

Обычно пошив платья может занять несколько дней. Мбону работает в реальном времени и завершает образ значительно быстрее. С 2021 года он выполнил больше двухсот заказов. Кроме того, у него теперь более 300 тысяч подписчиков в социальных сетях.

[Прешес Мбону, стилист-драпировщик]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Я выбрал булавки, потому что понимал: это будет быстрее швейной машины. Если обратиться к дизайнеру, платье может готовиться два-три дня. У меня на это уходит от сорока пяти минут до часа, в зависимости от фасона».

Ещё одно отличие от традиционного пошива – ткань остаётся целой. Её не разрезают и не сшивают, поэтому материал можно использовать повторно и создавать из него новые модели. По словам Мбону, такой подход помогает сократить количество текстильных отходов.

Несмотря на критику со стороны более консервативной аудитории, интерес к его работе продолжает расти.

Короткая ссылка на эту страницу: