Российские космонавты совершили первый в этом году выход в открытый космос. За бортом МКС работали командир..

Российские космонавты первый раз в 2026 году вышли в открытый космос

Российские космонавты совершили первый в этом году выход в открытый космос. За бортом МКС работали командир экспедиции Сергей Кудь-Сверчков и бортинженер Сергей Микаев.

Они установили радиотелескоп для изучения Солнца в терагерцевом частотном диапазоне, созданный российскими учёными. Он поможет заранее прогнозировать вспышки на Солнце.

Затем космонавты переместились к лабораторному модулю «Наука». Оттуда забрали кассету с «выращенным» в условиях открытого космоса полупроводником арсенида галлия. Это важный полупроводник, который необходим при производстве микроэлектроники.

После этого космонавты перешли к модулю «Поиск» и забрали контейнер с микроорганизмами. Их разместили в открытом космосе в рамках эксперимента «Биориск». Учёные исследуют, как агрессивная среда воздействует на биологические формы жизни.

Работа снаружи МКС продлилась более шести часов. Космонавты выполнили все поставленные задачи. Для Кудь-Сверчкова это второй выход в открытый космос, а для Микаева – первый. Россияне входят в состав долговременной экспедиции МКС-74.

Короткая ссылка на эту страницу: